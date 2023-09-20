ПАРИЖ, 20 сен — ПРАЙМ. В ходе совещания в Нацсобрании Франции владельцы крупнейших супермаркетов страны категорически отказались продавать бензин на заправках, расположенных на их территории, в убыток, сообщил телеканал BFMTV. Во Франции начнут продавать бензин в убыток в декабре

"Что касается группы Carrefour, мы не будем продавать в убыток. Если мы начнём это делать, мы поставим наш баланс под угрозу. Наша модель не позволяет нам этого делать", — заявил глава сети магазинов Александр Бомпар, являющийся также президентом Федерации коммерции и дистрибуции (FCD).

Такое же мнение выразили руководители групп Intermarche, Système U и Е. Leclerc — всех основных крупных супермаркетов Франции. Глава Intermarche Тьерри Котийяр заявил, что, если им придётся подавать топливо в убыток, то они поднимут "цены на макароны".

Отказ главных дистрибьютеров следовать указаниям правительства ставит под вопрос кредитоспособность властей в этом вопросе, пишет СМИ.

Позже в среду официальный представитель кабмина Франции Оливье Веран по итогам заседания совета министров заявил, что "все должны приложить усилия" для снижения цен, отметив, что власти "используют все возможные рычаги", чтобы защитить французов.

Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о разрешении дистрибьюторам продавать бензин в убыток в течение нескольких месяцев, чтобы позволить им "еще больше снизить цены". По ее словам, с 2022 года во Франции было принято несколько мер против повышения цен, однако компании не могут снизить цены еще больше, поскольку во Франции с 1963 года запрещена продажа в убыток. Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что разрешение дистрибьюторам во Франции продавать бензин в убыток начнет действовать с декабря и продлится 6 месяцев.

До этого на фоне роста цен на бензин и дизель на французских АЗС водители метрополии рассказали РИА Новости, что больше не могут позволить себе заправить полный бак, а иметь личный автомобиль становится невыгодно.

Цены на бензин во Франции растут в последние месяцы, на ряде АЗС они давно превысили 2 евро за литр — символическую сумму, больше которой, согласно обещаниям правительства, топливо стоить не должно.