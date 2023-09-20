ТЮМЕНЬ, 20 сен — ПРАЙМ. Правительство России занимаемся тем, чтобы сбалансировать цены на оптовом рынке топлива, при необходимости готово принять кардинальные меры, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Тюменского промышленно-энергетического форума. В Минэнерго прокомментировали изменения топливных пошлин

"Возникла диспропорция именно на оптовом рынке. Сейчас мы занимаемся тем, чтобы сбалансировать оптовый рынок. Вы видите, в последние две торговые сессии на бирже цены на бензин упали прилично, примерно на 4% суммарно, сегодня видим снижение цен на дизтопливо. Работа, которую мы проводим, приводит к тенденции того, что рынок балансируется. Если понадобятся более кардинальные решения, которые мы обсуждали на совещании, то мы эти решения готовы будем принять", — сказал он.

По его словам, Минэнерго подготовило такие кардинальные решения, при необходимости они в короткие сроки будут рассмотрены в правительстве. Вместе с тем производство топлива в России в этом году выше, чем годом ранее.

"Есть достаточно большой рост цены на нефтепродукты, на мировые, и снижение курса рубля по отношению к доллару, то есть мировая экспортная альтернатива достаточно высокая, а внутренний рынок менее премиальный. Но задача стоит на внутреннем рынке цены держать, не повышать, что в принципе удается сделать, вертикально-интегрированные нефтяные компании этим занимаются", — добавил вице-премьер.

Биржевые цены на топливо в России с лета обновляли рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Экспертами рост цен на топливо объяснялся в том числе "серым" экспортом. В последние дни цены бензина и дизеля на бирже перешли к заметному снижению.