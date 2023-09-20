МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России подскочила за неделю с 11 по 18 сентября на 2%, или 1,32 рубля, — до 63,96 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Аналитик предположил, что может обанкротить независимые АЗС в России

Неделей ранее средняя розничная цена дизтоплива выросла на 1,7%, или на 1,06 рубля, до 62,64 рубля за литр.

Средняя цена бензина за неделю с 11 по 18 сентября также ускорила темпы роста, поднялась на 0,8% после 0,7% на прошлой неделе — до 55,65 рубля за литр. Что касается отдельных марок бензина, то Аи-92 подорожал на 0,8%, или 39 копеек, — до 51,41 рубля, Аи-95 — на 0,8%, или 47 копеек, до 56,24 рубля, Аи-98 — также на 0,8%, или 52 копейки, до 67,89 рубля за литр. При этом общая инфляция в стране за отчетный период составила 0,13%.

Рост цен на бензин за неделю был зафиксирован в 79 субъектах РФ. Сильнее всего он подорожал в Чечне — на 5,5% и Тыве — на 3,2%. В Москве и Санкт-Петербурге за период с 12 по 18 сентября цены на бензин выросли на 0,5% и 0,2% соответственно.

Производство бензина в России за отчетную неделю сократилось на 0,6% по сравнению с предыдущей неделей — до 780,6 тысячи тонн. Производство дизтоплива сократилось на 4,5%, до 1,573 миллиона тонн.

С начала года к 18 сентября средняя стоимость бензина увеличилась на 9,4%. В частности, Аи-92 прибавил 9%, Аи-95 подорожал на 9,4%, а Аи-98 — на 10,1%. Дизельное топливо за этот период подорожало на 9,4%. При этом инфляция в России с начала года составила 4,03%.

В России принят закон о корректировке топливного демпфера — механизма, созданного для сдерживания цен на топливо. Документ корректирует демпфирующий механизм таким образом, что на 50% сокращает выплаты по демпферу с 1 сентября этого года до 31 декабря 2026 года как за бензин, так и за дизельное топливо, пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, сокращение бюджетных выплат нефтяным компаниям повлечет за собой дальнейший рост оптовых цен на топливо и убыточность торговли на независимых АЗС.