МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал решение правительства РФ о введении временного ограничения на экспорт бензина и дизтоплива за рубеж для стабилизации внутреннего рынка. Стоимость бензина на российской бирже снизилась второй день подряд

"Обсуждали этот вопрос с представителями правительства. Сегодня принято решение о введении временного ограничения на экспорт бензина и дизеля за рубеж для стабилизации внутреннего рынка, что позволит нормализовать ситуацию с ценами и ликвидировать дефицит топлива. Поддерживаем подход. Необходимо сначала обеспечить своих потребителей, а затем поставлять за границу. Вопрос будем держать на контроле", — написал он в своем телеграм-канале.

Володин напомнил, что на этой неделе в Государственной думе заслушали национальный доклад о реализации госпрограммы агропромышленного комплекса и планах развития.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в среду представил на заседании Госдумы национальный доклад о ходе и результатах реализации госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

"За последние годы сельское хозяйство превратилось из "черной дыры" в эффективную высокотехнологичную отрасль. Если вспомнить советский период, с середины 1970-х годов СССР стал зависим от зарубежных поставок зерна, ежегодно закупая у других государств продовольствие, а в 1985 году закупил максимальное количество — 47 миллионов тонн", — добавил Володин.

Спикер ГД подчеркнул, что сегодня сельское хозяйство — стратегическая отрасль, которая не только обеспечивает продовольственную безопасность РФ, но и приносит доходы в бюджет.

"По итогам прошлого сельскохозяйственного года Россия установила рекорд по объёму продажи зерна — 60 миллионов тонн. Выручка составила 41,6 миллиарда долларов… Но ключевая проблема, с которой столкнулись в ходе уборочной кампании и посевной озимых культур, — это рост стоимости дизельного топлива и его дефицит", — отметил он.

Ранее Володин дал поручение профильным комитетам вести ежедневный мониторинг и контроль ситуации с ценами на ГСМ. Он отмечал, что важно выполнить поручение президента РФ Владимира Путина по решению проблемы высоких цен на горюче-смазочные материалы. По словам Володина, на сегодняшний день экспорт продовольствия занимает второе место после топливо-энергетических товаров.

Правительство РФ ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизтоплива для стабилизации внутреннего рынка, сообщила пресс-служба кабмина. Временное ограничение экспорта бензина и дизеля из России помогут насытить рынок топлива и снизить цены для потребителей, сообщила пресс-служба правительства.