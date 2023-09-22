МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Минэнерго России ожидает, что цены на топливо в крупном и мелком опте скоро снизятся, доходность заправок стабилизируется, сообщил директор департамента нефтегазового комплекса ведомства Антон Рубцов. СМИ: запрет на экспорт российского топлива может “встрясти” мировые рынки

"Правительство приняло беспрецедентные меры. Вчера вышло постановление, резко ограничивающее экспорт бензина и дизельного топлива. Несколько дней наблюдаем снижение цен. Думаем, что динамика продолжится. В ближайшее время увидим снижение цен как в крупном, так и в мелком опте, стабилизацию и достаточную доходность в розничном сегменте. Это позволит независимым заправщикам снизить цены", — сказал он на совещании комитета Совета Федерации по ситуации с топливом.

По словам Рубцова, сейчас прорабатываются системные меры для стабилизации внутренних цен на топливо.

"Мы ждем решений, они еще окончательно не приняты в правительстве. Ждем системных мер, которые позволят не в таком режиме регулировать, а чтобы мы спокойно вошли в весну и осень следующего года. Прорабатывается вариант, связанный и с пошлинами, и с налогами", — заявил он.

Рубцов также отметил, что ремонты на нефтеперерабатывающих заводах не влияют на обеспечение внутреннего рынка дизтопливом.

"По поводу ремонтов, у нас производство в два раза выше, чем объем потребления внутреннего рынка. Соответственно, несмотря на какие-либо ремонты, производство сохраняется. В этом смысле ремонты в части дизельного топлива никаким образом не влияют на обеспечение внутреннего рынка. Более того, ремонты происходят каждый год, есть циклы ремонтные, соответственно, завод технологически должен вставать на ремонт", — заявил он.

В четверг правительство России ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Минэнерго отмечало, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторных топлив и насытить внутренний рынок. В министерстве ожидают, что эта мера может привести к дополнительному снижению цен.

Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили рост и розничные цены. Эксперты объясняли рост цен в том числе "серым" экспортом. Для борьбы с ним предлагалось создать список специальных экспортеров топлива. Минэнерго РФ сообщало, что внесло в кабмин и администрацию президента проект указа, согласно которому право экспортировать нефтепродукты останется только у производителей.