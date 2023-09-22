МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Системные меры для стабилизации внутренних цен на топливо прорабатываются, они в том числе связаны с пошлинами и налогами, сказал директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго России Антон Рубцов. СМИ: запрет на экспорт российского топлива может “встрясти” мировые рынки

"Мы ждем решений, они еще окончательно не приняты в правительстве. Ждем системных мер, которые позволят не в таком режиме регулировать, а чтобы мы спокойно вошли в весну и осень следующего года. Прорабатывается вариант, связанный и с пошлинами, и с налогами", — заявил он на совещании в Совете Федерации по ситуации с топливом.

Правительство России 21 сентября ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка.

На прошлой неделе источник в отрасли сообщил РИА Новости, что правительство России рассматривает увеличение экспортной пошлины на нефтепродукты до 250 долларов за тонну для стабилизации цен на топливо в стране.