МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ приняло меры по ситуации с ценами на топливо, они будут действовать столько, сколько потребуется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В ФАС призвали увеличить минимальные продажи бензина и дизтоплива на бирже

"Рынок топлива он везде достаточно нестабильный сейчас, ну и определенные были проблемы здесь, все было понятно, нужно было регулировать этот рынок и на фоне уборочных работ, всех сельскохозяйственных процессов, на фоне потребителя обычного, не только оптового, но и розничного рынка. Поэтому правительство своевременно приняло необходимые меры. Сколько они будут действовать? Столько, сколько потребуется для обеспечения стабильности на рынке", — сказал он.

Ранее, 21 сентября, правительство России ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка.