2023-09-22T12:50:21+03:00
2023-09-22T12:50:21+03:00
2023-09-22T12:50:21+03:00
2023
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В Кремле прокомментировали ситуацию на топливном рынке
Бензин
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Правительство РФ приняло меры по ситуации с ценами на топливо, они будут действовать столько, сколько потребуется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Рынок... ПРАЙМ, 22.09.2023
энергетика, новости, бензин, россия, кремль, дмитрий песков, цены на топливо
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ приняло меры по ситуации с ценами на топливо, они будут действовать столько, сколько потребуется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Рынок топлива он везде достаточно нестабильный сейчас, ну и определенные были проблемы здесь, все было понятно, нужно было регулировать этот рынок и на фоне уборочных работ, всех сельскохозяйственных процессов, на фоне потребителя обычного, не только оптового, но и розничного рынка. Поэтому правительство своевременно приняло необходимые меры. Сколько они будут действовать? Столько, сколько потребуется для обеспечения стабильности на рынке", — сказал он.
Ранее, 21 сентября, правительство России ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка.