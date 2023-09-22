МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. "Транснефть" остановила отгрузки на экспорт дизельного топлива по трубопроводам в портах Приморска и Новороссийска после временного запрета вывоза топлива из РФ, при этом решения по попавшим под исключения отгрузкам на экспорт будет принимать Федеральная таможенная служба (ФТС) на основании документов от грузоотправителей, сообщил РИА Новости советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин. В Кремле прокомментировали ситуацию на топливном рынке

Правительство России с 21 сентября ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. При этом есть ряд исключений, по которым вывоз топлива все же будет возможен: это страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), гуманитарная помощь, транзитные перевозки через территорию России. Также запрет не распространяется на топливо, вывозимое физлицами для личного пользования.

"В соответствии с постановлением правительства РФ погрузка графиковых позиций под дизельное топливо евро 5 в портах Приморск и Новороссийск (продуктопроводы "Север" и "Юг") остановлена", — прокомментировал Демин.

Что касается экспорта топлива, которое попало под исключения из временного запрета, то, по словам представителя "Транснефти", "решения будет принимать таможня после получения соответствующих документов от грузоотправителя".