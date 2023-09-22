МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки нарушений в ряде регионов по итогам анализа мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива, сообщила начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ведомства Елена Цышевская. В ФАС призвали увеличить минимальные продажи бензина и дизтоплива на бирже

"Мы провели предварительный срез. Мы видим, что у нас есть нефтебазы, которые вне зависимости от внешних условий увеличивают размерность хранения, играют на тех ценах, которые сейчас имеются. Мы выяснили, что есть нефтебазы, есть регионы, где безосновательно увеличивается стоимость перевозки. Признаки нарушений есть", — сказала она в ходе совещания в Совете Федерации по ситуации с топливом.

По словам Цышевской, ведомство регулярно проводит штабы с территориальными органами для анализа ситуации.

Она также добавила, что необходимо решить проблему плановых ремонтов НПЗ. "У нас плановые ремонты встают в самый горячий сезон, когда было бы желательно их отложить в принципе. Давайте создадим межведомственную рабочую группу, чтобы не с технической точки зрения говорить о графике ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, а с точки зрения экономики, чтобы объемы тех, кто уходит, заменялись", — сказала Цышевская.

Ранее в сентябре ФАС заявляла, что региональные органы ведут проверку обоснованности цен при мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива, в том числе для аграриев. Органы анализируют цепочку формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. В случае выявления нарушений служба обещала принять меры антимонопольного реагирования.