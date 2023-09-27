МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Рост цен на АЗС в России в среднем на уровне инфляции, но есть те, где несколько выше, сообщил вице-премьер Александр Новак. Минфин предоставит регионам допресурсы для решения проблем с топливом

"На автозаправочных станциях в рознице рост в течение года в среднем по стране близок к уровню инфляции. Есть у нас независимые автозаправочные станции, на которых в текущей ситуации сейчас цены несколько выше, чем уровень инфляции. Но на тех, которые относятся к вертикально интегрированным компаниям, ограничение цен на АЗС позволило сохранить цены на уровне инфляции", — сказал он на встрече президента России с членами правительства.

МАРЖИНАЛЬНОСТЬ АЗС

Маржинальность автозаправок в России ушла в отрицательную зону, сообщил Новак. В Молдавии уточнили, какой долг готовы выплатить "Газпрому"

"Маржинальный доход с учетом того, что цены росли примерно на уровень инфляции, ушел в отрицательную зону на АЗС", — сказал он на встрече президента России с членами правительства.

Более того, Новак отметил, что правительству России и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) необходимо следить за уровнем наценок на автозаправках.

"Необходимо контролировать уровни наценки, в том числе вместе с Федеральной антимонопольной службой, на АЗС, поскольку при падении биржевых цен это должно отражаться на независимых автозаправках", — сказал он на совещании с Путиным.

ЦЕНЫ НА РЫНКЕ ТОПЛИВА В РОССИИ

Ценовая ситуация на внутреннем рынке топлива России стабилизируется, в ближайшее время будут приняты решения по долгосрочным дополнительным мерам, сказал Новак. Песков прокомментировал теракт на "Северных потоках"

"Ценовая ситуация на внутреннем рынке стабилизируется, принятые меры оперативного характера обеспечивают восстановление и стабильную работу мелкооптового сегмента, независимых сетей АЗС, работу сельхозпроизводителей. В ближайшее время мы примем решения по всем системным дополнительным мерам. Это окажет долгосрочное влияние на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке", — сказал он на встрече президента России с членами правительства.

Новак сообщил, что власти ожидают дальнейшей стабилизации внутреннего рынка топлива, нефтяным компаниям даны соответствующие рекомендации.

"При выравнивании цен в оптовом сегменте мы ожидаем дальнейшую стабилизацию рынка и снижения цен в мелкооптовом и розничном сегментах, в первую очередь у независимых АЗС. Нефтяным компаниям даны также соответствующие рекомендации", — сказал он.

Вице-премьер сказал, что правительству России и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) необходимо следить за уровнем наценок на автозаправках.

"Необходимо контролировать уровни наценки, в том числе вместе с Федеральной антимонопольной службой, на АЗС, поскольку при падении биржевых цен это должно отражаться на независимых автозаправках", — сказал Новак.