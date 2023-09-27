МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Меры по топливу в России приняты, но розничные цены на бензин растут, а потребителю нужен результат, заявил президент России Владимир Путин. Новак прокомментировал ситуацию на рынке топлива в России

"Цена-то растет в рознице. Меры приняты, а цены растут. Что там происходит в других звеньях, это потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен", — заявил Путин на совещании с правительством в среду.

Путин также отметил, что реакция на ситуацию с ценами на топливо в России должна быть более оперативной, с нефтяными компаниями нужно плотнее работать.

"Будем рассчитывать на то, что предлагаемые меры сработают. С компаниями надо плотнее работать, чтобы они тоже свою ответственность понимали", — подчеркнул президент.

Он отметил, что экономика компаний важна для государства. По его словам, "это курица, которая приносит золотые яйца". К компаниям необходимо бережно относиться, но реагировать на происходящие события нужно более оперативно, заключил Путин.

Правительство России 21 сентября ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка.

ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО

Правительство понимает, что происходит с ценами на топливо в России, компании хотят получить прибыль, отправляя энергоресурсы на экспорт, но у правительства другие задачи, заявил президент Владимир Путин на совещании с кабмином в среду. Минсельхоз Казахстана прокомментировал запрет на ввоз пшеницы в страну

"Мы же знаем из-за чего это происходит, и в связи с ценами на нефть понимали, что будет дальше, это же не в первый раз. Цены растут, компании хотят получить по максимуму прибыль, отправляя на экспорт. Все понятно. Они свою работу выполняют, а мы с вами, правительство должны другую делать работу, согласованную, конечно, с компаниями, но задачи-то другие", — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду выросла второй день подряд, почти на 2%, после недельного падения.