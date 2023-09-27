2023-09-27T15:55:04+03:00
2023-09-27T15:55:04+03:00
2023-09-27T15:55:04+03:00
2023
https://1prime.ru/gasoline/20230927/841830922.html
Минфин предоставит регионам допресурсы для решения проблем с топливом
Бензин
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Минфин России в 2023 году готов предоставить дополнительные ресурсы регионам для решения топливных проблем, но нужны системные решения, заявил глава ведомства Антон Силуанов. "Мы... ПРАЙМ, 27.09.2023
энергетика, новости, бензин, россия, антон силуанов, топливо
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Минфин России в 2023 году готов предоставить дополнительные ресурсы регионам для решения топливных проблем, но нужны системные решения, заявил глава ведомства Антон Силуанов.
"Мы готовы в этом году оперативно отреагировать, предоставив часть дополнительных ресурсов в виде дополнительной финансовой помощи (регионам — ред.), но надо, я согласен, решать системно", — сказал он на встрече президента России с членами правительства.