МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Минфин России в 2023 году готов предоставить дополнительные ресурсы регионам для решения топливных проблем, но нужны системные решения, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

"Мы готовы в этом году оперативно отреагировать, предоставив часть дополнительных ресурсов в виде дополнительной финансовой помощи (регионам — ред.), но надо, я согласен, решать системно", — сказал он на встрече президента России с членами правительства.