МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Правительство России для долгосрочной балансировки внутреннего рынка топлива предлагает ряд дополнительных мер, в том числе корректировку демпфера, повышение заградительной пошлины на экспорт нефтепродуктов для перекупщиков до 50 тысяч рублей с тонны, также возможен полный запрет на экспорт топлива, которое было куплено на рынке, а не произведено, сообщил вице-премьер Александр Новак. Новак прокомментировал ситуацию на рынке топлива в России

"Чтобы обеспечить долгосрочную балансировку внутреннего рынка, для создания экономических стимулов для поставок нефтепродуктов на внутренний рынок правительство предлагает ряд дополнительных системных мер. Первое — это корректировка параметров демпфера с учетом текущей макроэкономической ситуации. Речь идет о повышении коэффициента, который был снижен с 1 сентября. Это позволит нам компенсировать разницу между экспортной альтернативой и биржевыми ценами на внутреннем рынке", — сказал он на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

"Второе — ограничение так называемого "серого" экспорта, чтобы не допускать вымывания топлива с внутреннего рынка спекулянтами. Это касается в первую очередь повышения заградительной пошлины для тех перекупщиков, которые не являются производителями нефтепродуктов, а покупают их для перекупки и поставки на экспорт. То есть мы повысим заградительную пошлину с 20 тысяч до 50 тысяч рублей", — добавил Новак.

"Также считаю возможным полный запрет на продажу на экспорт любых нефтепродуктов, которые куплены на внутреннем рынке и не были произведены. То есть тем самым также ограничим возможность спекулятивных поставок на экспорт", — отметил вице-премьер.