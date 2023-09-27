2023-09-27T16:21:45+03:00
2023-09-27T16:21:45+03:00
2023-09-27T16:21:45+03:00
2023
https://1prime.ru/gasoline/20230927/841831538.html
Новак объяснил причину падения цен на топливо в России
Бензин
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Биржевые цены на топливо в России снизились благодаря временному запрету экспорта, в последние дни наблюдается небольшой рост в рамках коррекции, сообщил вице-премьер России... ПРАЙМ, 27.09.2023
энергетика, новости, бензин, россия, александр новак, топливо
https://cdnn.1prime.ru/images/83707/28/837072805.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83707/28/837072805.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83707/28/837072802.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83707/28/837072802.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83707/27/837072705.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83707/27/837072705.jpg
https://1prime.ru/gasoline/20230927/841831417.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Биржевые цены на топливо в России снизились благодаря временному запрету экспорта, в последние дни наблюдается небольшой рост в рамках коррекции, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
"В качестве экстренной меры 21 сентября правительство ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для насыщения внутреннего рынка топлива. Благодаря этим решениям отмечается снижение биржевых оптовых цен на моторное топливо… В последние два дня наблюдается коррекция примерно на 1-2% после резкого падения, это нормально, поскольку те текущие уровни, которые сейчас достигнуты на бирже, отражают реальную конъюнктуру", — сказал Новак на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.