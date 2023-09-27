МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Биржевые цены на топливо в России снизились благодаря временному запрету экспорта, в последние дни наблюдается небольшой рост в рамках коррекции, сообщил вице-премьер России Александр Новак. Правительство предложило меры для балансировки рынка топлива в России

"В качестве экстренной меры 21 сентября правительство ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для насыщения внутреннего рынка топлива. Благодаря этим решениям отмечается снижение биржевых оптовых цен на моторное топливо… В последние два дня наблюдается коррекция примерно на 1-2% после резкого падения, это нормально, поскольку те текущие уровни, которые сейчас достигнуты на бирже, отражают реальную конъюнктуру", — сказал Новак на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.