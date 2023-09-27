МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Российская нефтеперерабатывающая отрасль в августе 2023 года нарастила производство бензина на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,8 миллиона тонн, а в январе-августе увеличила выпуск на 3,4%, до 29,4 миллиона тонн, сообщает Росстат. Биржевые цены на бензин в России резко пошли вниз после запрета на экспорт

"Автомобильного бензина выпущено 3,8 миллиона тонн, что на 1,6% больше, чем в августе 2022 года, и на 1,5% больше, чем в июле 2023 года. За январь-август 2023 года производство автомобильного бензина выросло по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 3,4%, составив 29,4 миллиона тонн", — говорится в сообщении ведомства по итогам августа.

Дизельного топлива в августе было произведено 7,7 миллиона тонн, что на 6,5% больше, чем в августе 2022 года, и на 2,2% меньше, чем в июле 2023 года. За восемь месяцев 2023 года дизеля произведено 59,6 миллиона тонн, что на 6,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Выпуск сжиженного пропана и бутана в августе составил 1,4 миллиона тонн, что на 11,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года, и на 2,5% больше, чем в июле 2023 года. Выпуск сжиженного пропана и бутана за январь-август вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,3%, составив 11,7 миллиона тонн.

Мазута в августе было произведено 3,4 миллиона тонн — на 2% меньше, чем в августе прошлого года, но на 3,3% больше, чем в июле текущего. Выпуск мазута за восемь месяцев увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,6%, составив 27,4 миллиона тонн.

Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили рост и розничные цены. Эксперты объясняли рост цен в том числе "серым" экспортом. Для борьбы с ним предлагалось создать список специальных экспортеров топлива. Правительство России 21 сентября ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизтоплива для стабилизации внутреннего рынка. Минэнерго затем отметило, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт топлива и насытить внутренний рынок.