МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела в ряде регионов после первичного анализа на рынке нефтепродуктов, выявила признаки нарушения закона о защите конкуренции, сообщила пресс-служба ведомства. Мурашко прокомментировал сложности с лекарствами в России

"ФАС начала возбуждать антимонопольные дела по итогам первичного анализа на рынке нефтепродуктов. Территориальные органы ведомства выявили признаки нарушения закона о защите конкуренции", — говорится в сообщении.

Так, управление службы по Белгородской области возбудило дело в отношении АО "Осколнефтеснаб", по Ростовской — OOO "Газпромнефть-Региональные продажи". Ставропольское УФАС России завело два дела против ООО "Гудвил-А" и ООО "Реалграмм". Компании реализовывали моторное топливо с нефтебаз по завышенной цене, сообщили в пресс-службе.

Кроме того, по признакам заключения антиконкурентного соглашения возбуждены дела в отношении ООО "Ильский НПЗ им. А.А. Шамара" и ООО "Славянск ЭКО" в Краснодаре, поясняет ведомство.

Дагестанское УФАС обнаружило признаки незаконной координации экономической деятельности в отношении Ассоциации владельцев автозаправочных станций и возбудило дело. Уточняется, что президент ассоциации координировал деятельность владельцев и арендаторов АЗС, рассылая сообщения в мессенджере. Это привело к одновременному повышению розничных цен на топливо.

В сентябре ФАС заявляла, что региональные органы ведут проверку обоснованности цен при мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива, в том числе для аграриев. Органы анализируют цепочку формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. В случае выявления нарушений служба обещала принять меры антимонопольного реагирования.