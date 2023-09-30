МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев предложил сделать открытым мониторинг роста цен на заправках и отмечать цены на бензин на "Яндекс.Картах", такой запрос парламентарий отправил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Меры приняты, а цены растут. Появится ли в России дешевый бензин

"Прошу вас рассмотреть возможность принятия следующих инициатив: публиковать в открытом доступе на сайтах региональных управлений ФАС России списка автомобильных заправочных станций, повышающих цены и нарушающих антимонопольное законодательство, а также списка АЗС с наименьшими ценами на бензин и дизельное топливо", — сказано в обращении Нечаева к главе ФАС Максиму Шаскольскому.

По словам парламентария, публикация таких списков может помочь снизить спекуляции и недобросовестные практики со стороны некоторых заправочных компаний, и, более того, это может привести к снижению цен на топливо.

Также он предложил публиковать среднее отклонение от котировок на автомобильный бензин, который продается на бирже, и ценами, которые фактически реализуются потребителю в каждом конкретном регионе.

"Регулярно публиковать на сайтах региональных ФАС список заправок, где цены действительно снизились, а где – остались прежними… Для удобства людей – помечать такие заправки не только на ведомственных сайтах, но и на картах "Яндекса" и 2ГИС", — сказал Нечаев журналистам.