МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго ведут контроль за ценами на топливо на российских заправках, при этом снижение биржевых цен на топливо уже отражается на ценах в мелкооптовом сегменте, в том числе для сельхозтоваропроизводителей, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". "Разбазарили ресурсы". США помогли России "добить" Байдена

"Существует лаг между тем, как покупают нефтепродукты на бирже и затем продают потребителям непосредственно. Я уверен, что в ближайшее время практически во всех субъектах мы увидим положительный эффект по снижению мелкооптовых цен. Что касается цен на АЗС, поручено и Федеральной антимонопольной службе, и Минэнерго обеспечивать постоянный контроль по заправкам, особенно по независимым, тем, кто покупает на бирже нефтепродукты", — сказал Новак.

По его пловам, запрет экспорта топлива из России необходим для стабилизации цен. Так, после этой меры цены на бирже упали на 16-20%. "Это в свою очередь сегодня транслируется уже на цены для потребителей в мелкооптовом звене, в том числе для сельхозтоваропроизводителей", — добавил Новак.

Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Минэнерго РФ ожидает, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. В министерстве также ожидают, что эта мера может привести к дополнительному снижению цен.