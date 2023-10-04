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ФАС возбудила несколько дел против АЗС и нефтебаз из-за завышения цен
Бензин
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила несколько дел против представителей независимых АЗС и нефтебаз по признакам завышения цен на топливо, сообщило правительство РФ... ПРАЙМ, 04.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила несколько дел против представителей независимых АЗС и нефтебаз по признакам завышения цен на топливо, сообщило правительство РФ.
"По результатам проверки деятельности нефтяных компаний и независимых АЗС Федеральной антимонопольной службой возбуждено несколько антимонопольных дел против представителей независимых АЗС и нефтебаз по признакам завышения цен на топливо", — сказано в сообщении.ФАС поддерживает ответственное поведение участника рынка. По мнению службы, уменьшение стоимости позволит повысить доступность нефтепродуктов для граждан и усилит конкуренцию между вертикально интегрированными компаниями и независимыми сетями.
В начале октября вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что ФАС и Минэнерго России проводят постоянный контроль цен на АЗС, особенно на независимых — по тем, "кто покупает на бирже нефтепродукты".
Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Минэнерго РФ ожидает, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. В министерстве также ожидают, что эта мера может привести к дополнительному снижению цен.