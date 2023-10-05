МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Запрет на экспорт бензина и дизельного топлива будет формироваться по мере необходимости, как только эта необходимость исчезнет, будут рассматриваться другие меры, какого-то дедлайна нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. ФАС потребовала от нефтяных компаний и АЗС снизить цены на топливо

"Правительство уже неоднократно отмечало, что здесь какого-то дедлайна нет, запрет будет формироваться по мере необходимости, как только эта необходимость исчезнет, то будут уже рассматриваться другие меры", — сообщил Песков, отвечая вопрос журналистов, когда Россия отменит запрет на экспорт топлива.

Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Минэнерго РФ рассчитывает, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. Там также планируют, что мера может привести к дополнительному снижению цен. В пресс-службе министерства в конце сентября сообщили РИА Новости, что ожидания быстрого снятия запрета бесперспективны.