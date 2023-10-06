МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Новые меры правительства России временно успокоят внутренний рынок топлива, но в следующем году властям и нефтяным компаниям, скорее всего, придется вернуться к вопросу, рассказал эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов РИА Новости. Правительство ввело заградительную пошлину на экспорт топлива

Кабмин России принял дополнительные системные меры для стабилизации топливного рынка. Среди них — возврат к выплатам по демпферу в полном объеме, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Также вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива, она составит 50 тыс рублей за тонну. Кроме того, повышены нормативы обязательных продаж бензина Аи-95 и дизтоплива на бирже до 15% и 12,5%.

"Новые меры правительства на время успокоят топливный рынок, но не создадут стимулов для долговременного снижения цен. Поэтому в следующем году нефтяникам и регуляторам, скорее всего, придется вырабатывать новый консенсус", — рассказал аналитик.

Увеличение нормативов продаж на бирже до 15% и 12,5% для бензина Аи-95 и дизтоплива существенно не повысит доступность топлива для независимых автозаправочных станциях, предполагает Родионов. Как следствие конкуренция в рознице останется на сравнительно низком уровне.

По мнению эксперта, на долговременное снижение цен могло бы повлиять резкое повышение нормативов биржевых продаж — до 50% для бензина и до 33% для дизтоплива. Также на снижении цен положительно сказалось бы снижение топливных акцизов, "которые за последние восемь лет выросли почти втрое".