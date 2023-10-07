МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Минэнерго зафиксировал снижение розничных цен на топливо в стране, не наблюдает затоваривания на топливном рынке, сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов. В Турции резко подешевели бензин и дизельное топливо

Он отметил, что уже фиксируется снижение розничных цен. "Результаты уже видны, есть тенденция по снижению цен, но это рыночная история", — сказал глава Минэнерго.

По словам Шульгинова, затоваривания на рынке не наблюдается. "Наша задача – не допустить затоваривания, и мы этого сейчас не наблюдаем", — заключил он.

Ранее вице-премьер Александр Новак потребовал от нефтяных компаний, чтобы те отражали падение биржевых цен на топливо в мелком опте как можно скорее. Стоимость на бензин и дизель на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась на 16% и 21%. При этом, по данным Минэнерго, цены на дизель в мелком опте снизились в среднем на 4,9 тыс. рублей за тонну.

С 21 сентября российские власти временно ограничили экспорт бензина и дизеля в целях обеспечения устойчивости внутреннего рынка.

Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин пояснил, что пока у эмбарго нет срока, все будет зависеть от насыщения рынка и результатов этой меры.