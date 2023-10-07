Глава Минэнерго Шульгинов: в России началось снижение цен на топливо
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Минэнерго зафиксировал снижение розничных цен на топливо в стране, не наблюдает затоваривания на топливном рынке, сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов.
Он отметил, что уже фиксируется снижение розничных цен. "Результаты уже видны, есть тенденция по снижению цен, но это рыночная история", — сказал глава Минэнерго.
По словам Шульгинова, затоваривания на рынке не наблюдается. "Наша задача – не допустить затоваривания, и мы этого сейчас не наблюдаем", — заключил он.
Ранее вице-премьер Александр Новак потребовал от нефтяных компаний, чтобы те отражали падение биржевых цен на топливо в мелком опте как можно скорее. Стоимость на бензин и дизель на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась на 16% и 21%. При этом, по данным Минэнерго, цены на дизель в мелком опте снизились в среднем на 4,9 тыс. рублей за тонну.
С 21 сентября российские власти временно ограничили экспорт бензина и дизеля в целях обеспечения устойчивости внутреннего рынка.
Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин пояснил, что пока у эмбарго нет срока, все будет зависеть от насыщения рынка и результатов этой меры.
https://1prime.ru/gasoline/20231007/841919807.html