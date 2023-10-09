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Запрет на экспорт российского бензина сохраняется, заявил Новак
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Сохраняется запрет на весь экспорт из России бензина и поставки за рубеж дизельного топлива по железной дороге, сообщил вице-премьер России Александр Новак. Российские власти с 21... ПРАЙМ, 09.10.2023
энергетика, новости, бензин, топливо, россия, александр новак
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Сохраняется запрет на весь экспорт из России бензина и поставки за рубеж дизельного топлива по железной дороге, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
Российские власти с 21 сентября запретили экспортировать бензин и дизельное топливо.
"Сохраняется запрет на экспорт автомобильного бензина и экспорт дизельного топлива железнодорожным транспортом, чтобы продолжить наполнение внутреннего рынка и не допустить роста оптовых цен", — сказал он в ходе совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.
Новак добавил, что правительство продолжит мониторинг ситуации на внутреннем топливном рынке для сохранения ценовой стабильности.
Правительство России 6 октября утвердило дополнительные системные меры для стабилизации топливного рынка. Отмечается, что власти разрешили экспорт дизельного топлива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50 процентов, вернулись к к выплатам по демпферу в полном объеме, ввели заградительную пошлину на экспорт для непроизводителей топлива в 50 тысяч рублей за тонну, а также повысили нормативы обязательных продаж бензина Аи-95 и дизтоплива на бирже до 15 и 12,5 процента соответственно.