МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Сохраняется запрет на весь экспорт из России бензина и поставки за рубеж дизельного топлива по железной дороге, сообщил вице-премьер России Александр Новак. Москва и Эр-Рияд исполнят обязательства по нефтедобыче, заявил Новак

Российские власти с 21 сентября запретили экспортировать бензин и дизельное топливо.

"Сохраняется запрет на экспорт автомобильного бензина и экспорт дизельного топлива железнодорожным транспортом, чтобы продолжить наполнение внутреннего рынка и не допустить роста оптовых цен", — сказал он в ходе совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Новак добавил, что правительство продолжит мониторинг ситуации на внутреннем топливном рынке для сохранения ценовой стабильности.

Правительство России 6 октября утвердило дополнительные системные меры для стабилизации топливного рынка. Отмечается, что власти разрешили экспорт дизельного топлива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50 процентов, вернулись к к выплатам по демпферу в полном объеме, ввели заградительную пошлину на экспорт для непроизводителей топлива в 50 тысяч рублей за тонну, а также повысили нормативы обязательных продаж бензина Аи-95 и дизтоплива на бирже до 15 и 12,5 процента соответственно.