МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Отмена запрета на экспорт нефтепродуктов возможна при полном насыщении российского рынка, сообщил первый замглавы Минэнерго России Павел Сорокин в интервью РБК-ТВ. В Минэнерго назвали максимальный объем экспорта дизтоплива

Отвечая на вопрос, когда и при каких условиях может быть принято решение об отмене запрета на экспорт нефтепродуктов, Сорокин сказал: "При полном насыщении рынка. Сейчас частичная отмена произошла".

Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации рынка и борьбы с "серым" экспортом. В начале октября меры были скорректированы: частично снят запрет на экспорт дизельного топлива — теперь разрешены поставки в порты по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50% произведенного. Запрет на экспорт по-прежнему сохраняется для бензина и поставок дизтоплива железнодорожным транспортом.