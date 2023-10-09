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2023
https://1prime.ru/gasoline/20231009/841927559.html
В Минэнерго раскрыли условие отмены запрета на экспорт нефтепродуктов
Бензин
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Отмена запрета на экспорт нефтепродуктов возможна при полном насыщении российского рынка, сообщил первый замглавы Минэнерго России Павел Сорокин в интервью РБК-ТВ. Отвечая на... ПРАЙМ, 09.10.2023
энергетика, новости, бензин, россия, топливо, минэнерго, запрет на экспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Отмена запрета на экспорт нефтепродуктов возможна при полном насыщении российского рынка, сообщил первый замглавы Минэнерго России Павел Сорокин в интервью РБК-ТВ.
Отвечая на вопрос, когда и при каких условиях может быть принято решение об отмене запрета на экспорт нефтепродуктов, Сорокин сказал: "При полном насыщении рынка. Сейчас частичная отмена произошла".
Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации рынка и борьбы с "серым" экспортом. В начале октября меры были скорректированы: частично снят запрет на экспорт дизельного топлива — теперь разрешены поставки в порты по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50% произведенного. Запрет на экспорт по-прежнему сохраняется для бензина и поставок дизтоплива железнодорожным транспортом.