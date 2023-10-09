МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Запасы топлива в России после введения в сентябре запрета экспорта выросли и находятся сейчас на уровне выше среднего, сказал РИА Новости замгендиректора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов. В Минэнерго раскрыли условие отмены запрета на экспорт нефтепродуктов

Вице-премьер России Александр Новак 4 октября заявил, что запрет на экспорт автобензинов и дизельного топлива положительно повлиял на ситуацию на внутреннем рынке — запасы топлива в стране выросли на 430 тысяч тонн.

"Объем производства автобензинов в прошлом году составил 42,58 миллиона тонн, а дизельного топлива — 85,14 миллиона тонн. Порядка 90% автобензинов и 45% дизельного топлива потребляются на внутреннем рынке. Запасы топлива сейчас выше среднего уровня", — оценил собеседник агентства уровень запасов.

По словам Фролова, увеличение запасов на 450 000 тонн примерно равно производству моторных топлив за полтора суток. "Для сравнения, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 27 сентября был установлен рекорд продаж нефтепродуктов, тогда было продано в сумме 159 800 тонн моторных топлив", — уточнил он.

Правительство России 6 октября приняло ряд системных мер для стабилизации ситуации на топливном рынке. Среди них — возврат к выплатам по демпферу в полном объеме с 1 октября, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Также для предотвращения серого экспорта вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива, она составит 50 тысяч рублей за тонну. Кроме того, повышены нормативы обязательных продаж бензина Аи-95 и дизтоплива на бирже до 15% и 12,5% соответственно.