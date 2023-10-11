МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Российские нефтяники в октябре не получат выплат по демпферу за сентябрь, условия для этого не были соблюдены — цены выросли сильнее допустимого, сообщил журналистам замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов в кулуарах Совета Федерации. Правительство восстановило топливный демпфер в полном объеме

"За сентябрь демпфер платится в октябре. С учетом того, что вышли за диапазон отклонений, сентябрьский демпфер, который должен был быть выплачен в октябре, обнулился", — сказал он.

Нефтяники получают выплаты по демпферу, если средняя цена топлива на российской бирже за месяц не выросла по отношению к индикативной внутренней цене больше чем на 10% на бензин и 20% на дизель. По расчетам РИА Новости, средняя цена бензина Аи-92 на бирже в сентябре составила 64 080 рублей за тонну, превысив индикативную внутреннюю на 12,6%. Средняя стоимость дизтоплива превысила индикативную на 27,4%, составив 68 616 рублей за тонну. Индикативная цена в 2023 году составляет 56 900 рублей за тонну для бензина и 53 850 рублей для дизтоплива.

По данным Минфина РФ, нефтяные компании в сентябре получили из российского бюджета выплаты по механизму топливного демпфера за август в размере 298,7 миллиарда рублей. Это самая крупная выплата в этом году.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.

Механизм был скорректирован с 1 сентября: в формулу расчета введен понижающий коэффициент 0,5, вдвое сокращающий выплаты нефтяным компаниям из бюджета. Однако в октябре правительство приняло решение восстановить выплаты по демпферу в полном объеме.