СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт — ПРАЙМ. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о планируемом с субботы, 14 октября, существенном снижении цен на топливо в рознице на АЗС Крыма. Греция, Болгария и Румыния расширят сеть топливопроводов НАТО

Крым и Севастополь ранее совместно обратились в правительство России с просьбой помочь дотацией заправщикам полуострова, уже закупившим топливо по высокой цене, чтобы быстрее снизить цены на бензин и дизельное топливо в рознице.

"Достигнута договоренность о снижении в республике Крым цены на дизельное топливо и бензин. Начиная с 00:00 субботы, 14 октября, на заправках стоимость дизеля составит 66,80 рублей за литр, 95-го бензина – 59,80 рублей, 92-го бензина – 55,80 рублей", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Цены на топливо в Крыму последние два месяца были существенно выше, чем на АЗС в Краснодарском крае, в отдельных случаях разница достигала 10-15 рублей за литр топлива. Стоимость дизельного топлива в Крыму достигала 72-76 рублей, бензина марки АИ 95 – 63-66 рублей за литр.

Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Затем был принят ещё ряд мер. Среди них возврат к выплатам по демпферу в полном объеме и снятие запрета на экспорт дизельного топлива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее половины этого сырья. Также вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива на период, когда прямой запрет на экспорт будет снят, она составит 50 тысяч рублей за тонну. Повышены нормативы обязательных продаж бензина Аи-95 и дизельного топлива на бирже до 15% и 12,5% от производимого соответственно.

Топливо в мелком опте подешевело на 7000 рублей с момента введения запрета на экспорт нефтепродуктов, это существенно, но меньше, чем на бирже, сообщал в среду журналистам первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.