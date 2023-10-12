МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Стоимость дизельного топлива в Европе сейчас максимально близка к рекордной, кроме того, в регионе наблюдается его дефицит, сообщил вице-премьер России Александр Новак в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1". В Минэнерго раскрыли причину роста цен на дизель в России

"Цены, как мы видим сегодня, практически максимально рекордные на дизельное топливо в той же Европе. И сегодня Европа испытывает дефицит дизельного топлива", — сказал он.

Вице-премьер также отметил, что российская нефть продолжает продаваться в дружественные страны и торгуется по ценам выше "потолка". "Да, это создало дополнительные сложности и трудности по организации поставок. Но в конечном итоге это удорожает общую стоимость продукции, за которую платит потребитель в первую очередь, европейские потребители и потребители Соединенных Штатов Америки, то есть те, кто по сути дела ввел потолок цен, они и платят более дорогую цену", — оценил он эффективность введенных ограничений со стороны Запада.

В конце сентября дефицит дизельного топлива в мире, особенно в Европе, отмечал первый замминистра энергетики России Павел Сорокин.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

Тем временем, по данным Минфина РФ, цена барреля нефти Urals в сентябре выросла до 83 долларов, а скидка на нее к мировому бенчмарку Brent сократилась до 10,9 доллара. При этом средняя цена на российскую нефть в январе-сентябре сложилась в размере 59,54 доллара за баррель, тогда как в январе-сентябре прошлого года она была 80,58 доллара за баррель.