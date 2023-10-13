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2023
https://1prime.ru/gasoline/20231013/841977007.html
В "Газпром нефти" прокомментировали послабления запрета на экспорт топлива
Бензин
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Нынешних послаблений запрета на экспорт дизельного топлива из России достаточно, чтобы избежать снижения переработки заводами "Газпром нефти", сообщил глава компании Александр... ПРАЙМ, 13.10.2023
энергетика, макроэкономика, экономика, новости, бензин, россия, "газпром нефть", топливо, запрет на экспорт нефти
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Нынешних послаблений запрета на экспорт дизельного топлива из России достаточно, чтобы избежать снижения переработки заводами "Газпром нефти", сообщил глава компании Александр Дюков журналистам в кулуарах РЭН.
"Экспортные поставки дизеля возобновлены. И если говорить о "Газпром нефти", на данный момент этого достаточно, чтобы избежать разгрузки заводов", — сказал Дюков, отвечая на вопрос о влиянии частичных ограничений экспорта на нефтяные компании.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.