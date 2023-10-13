МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Нынешних послаблений запрета на экспорт дизельного топлива из России достаточно, чтобы избежать снижения переработки заводами "Газпром нефти", сообщил глава компании Александр Дюков журналистам в кулуарах РЭН. "Газпром нефть" ожидает объемы переработки на уровне 2022 года

"Экспортные поставки дизеля возобновлены. И если говорить о "Газпром нефти", на данный момент этого достаточно, чтобы избежать разгрузки заводов", — сказал Дюков, отвечая на вопрос о влиянии частичных ограничений экспорта на нефтяные компании.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.