СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — ПРАЙМ. Цена на топливо в розницу на АЗС Крыма с субботы снизилась после достигнутых договоренностей с нефтетрейдерами полуострова, на текущей неделе горючее должно подешеветь еще на рубль за литр, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Голландские компании оштрафовали за участие в строительстве Крымского моста

Цены на топливо на крымских АЗС существенно снизились (на несколько рублей за 1 литр) в субботу, стоимость дизеля составила 66,80 рубля за литр, 95-го бензина – 59,80 рубля, 92-го бензина – 55,80 рубля. Горючее также подешевело и в Севастополе.

"В постоянном режиме отслеживаем динамику стоимости дизельного топлива и бензина. На большей части заправок соблюдаются условия соглашения о снижении цен, которое было достигнуто с руководством трех крупнейших топливных компаний Крыма – АТАН, ТЭС и "Крым ойл". В течение недели стоимость дизельного топлива на заправках перечисленных компаний будет снижена еще на рубль", — написал Аксенов в своем Telegram–канале.

Он поблагодарил компании за сотрудничество и отметил, что мониторинг будет продолжен.