2023-10-16T11:12:30+03:00
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2023
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В Крыму анонсировали дальнейшее снижение цен на топливо
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Цена на топливо в розницу на АЗС Крыма с субботы снизилась после достигнутых договоренностей с нефтетрейдерами полуострова, на текущей неделе горючее должно подешеветь еще на... ПРАЙМ, 16.10.2023
энергетика, регионы, экономика, новости, бензин, россия, крым, сергей аксенов, цены на топливо
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — ПРАЙМ. Цена на топливо в розницу на АЗС Крыма с субботы снизилась после достигнутых договоренностей с нефтетрейдерами полуострова, на текущей неделе горючее должно подешеветь еще на рубль за литр, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Цены на топливо на крымских АЗС существенно снизились (на несколько рублей за 1 литр) в субботу, стоимость дизеля составила 66,80 рубля за литр, 95-го бензина – 59,80 рубля, 92-го бензина – 55,80 рубля. Горючее также подешевело и в Севастополе.
"В постоянном режиме отслеживаем динамику стоимости дизельного топлива и бензина. На большей части заправок соблюдаются условия соглашения о снижении цен, которое было достигнуто с руководством трех крупнейших топливных компаний Крыма – АТАН, ТЭС и "Крым ойл". В течение недели стоимость дизельного топлива на заправках перечисленных компаний будет снижена еще на рубль", — написал Аксенов в своем Telegram–канале.
Он поблагодарил компании за сотрудничество и отметил, что мониторинг будет продолжен.