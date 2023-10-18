"TotalEnergies": во Франции в 2024 году сохранится потолок цен на бензин
ПАРИЖ, 18 окт — ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies сохранит в 2024 году потолок цен на бензин на своих автозаправках во Франции на уровне 1,99 евро за литр, заявил министр финансов Французской Республики Брюно Ле Мэр.
Ранее TotalEnergies объявила о продлении мер по сдерживанию цен на бензин на срок "после 2023 года" из-за высоких цен в стране.
"Total сохранит потолок (цен) на уровне в 1,99 (евро за литр) для всех видов топлива на всех своих заправках на протяжении всего 2024 года", — заявил он в эфире радиостанции RTL.
По словам министра, такое решение было принято после проведения обсуждений с главой компании Патриком Пуянне.
Глава Министерства Финансов также отметил то, что возможный рост цен на топливо будет зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке. В настоящий момент последствия кризиса "ограничены", добавил Ле Мэр.
Цены на бензин во Франции растут в последние месяцы. На ряде АЗС они превысили два евро за литр, символическую сумму, больше которой, согласно обещаниям правительства, топливо стоить не должно. Как сообщают французские СМИ, это связано с 15%-м ростом цен на энергетику, а также с прекращением действовавшей ранее правительственной скидки на заправках.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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