ПАРИЖ, 18 окт — ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies сохранит в 2024 году потолок цен на бензин на своих автозаправках во Франции на уровне 1,99 евро за литр, заявил министр финансов Французской Республики Брюно Ле Мэр. Евросоюз пока поддерживает импорт СПГ из России, заявил глава Total

Ранее TotalEnergies объявила о продлении мер по сдерживанию цен на бензин на срок "после 2023 года" из-за высоких цен в стране.

"Total сохранит потолок (цен) на уровне в 1,99 (евро за литр) для всех видов топлива на всех своих заправках на протяжении всего 2024 года", — заявил он в эфире радиостанции RTL.

По словам министра, такое решение было принято после проведения обсуждений с главой компании Патриком Пуянне.

Глава Министерства Финансов также отметил то, что возможный рост цен на топливо будет зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке. В настоящий момент последствия кризиса "ограничены", добавил Ле Мэр.

Цены на бензин во Франции растут в последние месяцы. На ряде АЗС они превысили два евро за литр, символическую сумму, больше которой, согласно обещаниям правительства, топливо стоить не должно. Как сообщают французские СМИ, это связано с 15%-м ростом цен на энергетику, а также с прекращением действовавшей ранее правительственной скидки на заправках.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.