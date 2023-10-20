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2023
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Новак призвал продолжить работу по стабилизации цен на топливо
Бензин
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Вице-премьер России Александр Новак поручил продолжить работу с регионами России по приведению мелкооптовых и розничных цен на бензин и дизтопливо к уровню не выше инфляции,... ПРАЙМ, 20.10.2023
энергетика, новости, бензин, фас, топливо, бензин, дизтопливо
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил продолжить работу с регионами России по приведению мелкооптовых и розничных цен на бензин и дизтопливо к уровню не выше инфляции, сообщило правительство Российской Федерации.
"Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе совместно с Минэнерго продолжить работу с проблемными регионами по приведению цен на бензин и дизельное топливо в мелком опте и рознице к уровню не выше инфляции по итогам года", — говорится в сообщении правительства.