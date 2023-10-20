МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил продолжить работу с регионами России по приведению мелкооптовых и розничных цен на бензин и дизтопливо к уровню не выше инфляции, сообщило правительство Российской Федерации. Новак рассказал об улучшении диверсификации ТЭК России

"Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе совместно с Минэнерго продолжить работу с проблемными регионами по приведению цен на бензин и дизельное топливо в мелком опте и рознице к уровню не выше инфляции по итогам года", — говорится в сообщении правительства.