МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Объем добычи жидких углеводородов в Норвегии в сентябре, по предварительным данным, сократился по сравнению с окончательными данными за август на 211 тысяч баррелей в день, или на 10,5%, составив 1,802 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD). Сейсмологи Норвегии зафиксировали "взрыв" в районе Balticconnector

Согласно итоговым данным за август, объем добычи жидких углеводородов в стране в среднем составлял 2,013 миллиона баррелей в день.

NPD при этом отмечает, что показатель сентября оказался также на 6,6% ниже прогноза организации.

Объем добычи нефти в сентябре составил 1,644 миллиона баррелей в день, что на 4,8% меньше прогноза NPD и на 8,2% ниже уровня августа. Кроме того, объем добычи широкой фракции легких углеводородов составил в сентябре 138 тысяч баррелей в сутки, а конденсата — 15 тысяч.

Также, согласно приведенным в сообщении данным, объем добытого в сентябре в Норвегии газа составил 199,8 миллиона кубометров в сутки, что на 37,4% меньше прогноза NPD и на 36% меньше по отношению к августу.

Норвегия входит в семерку крупнейших в мире экспортеров нефти.