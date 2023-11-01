БУЭНОС-АЙРЕС, 1 ноя –ПРАЙМ. Ситуация с нехваткой бензина на заправках Аргентины преодолена, сообщил министр экономики и кандидат в президенты Серхио Масса. ФАС открыла дела из-за завышения цен на дизтопливо в ЯНАО и ХМАО

"Критическая ситуация была преодолена, но мы будем следить, чтобы не позволить (компаниям) действовать в ущерб аргентинским потребителям, наращивая свои доходы за счет экспорта", — сказал он. Заявление министра транслировалось в X.

Уже несколько дней подряд длинные очереди выстраиваются у заправок в крупных провинциях Аргентины из-за нехватки бензина и дизеля. Причина тому — решение о заморозке цен на топливо в ряде провинций на фоне высокой инфляции, что сделало, в свою очередь, более привлекательным экспорт, также на ряде предприятий произошли забастовки.

В среду правительство Аргентины заморозило взимание налога с нефтяного сектора, чтобы предотвратить рост цен на топливо и наладить снабжение населения бензином.