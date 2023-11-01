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2023
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В Аргентине оценили ситуацию с нехваткой бензина в стране
Бензин
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Ситуация с нехваткой бензина на заправках Аргентины преодолена, сообщил министр экономики и кандидат в президенты Серхио Масса. "Критическая ситуация была преодолена, но мы будем... ПРАЙМ, 01.11.2023
энергетика, новости, бензин, бензин, аргентина, заправки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 ноя –ПРАЙМ. Ситуация с нехваткой бензина на заправках Аргентины преодолена, сообщил министр экономики и кандидат в президенты Серхио Масса.
"Критическая ситуация была преодолена, но мы будем следить, чтобы не позволить (компаниям) действовать в ущерб аргентинским потребителям, наращивая свои доходы за счет экспорта", — сказал он. Заявление министра транслировалось в X.
Уже несколько дней подряд длинные очереди выстраиваются у заправок в крупных провинциях Аргентины из-за нехватки бензина и дизеля. Причина тому — решение о заморозке цен на топливо в ряде провинций на фоне высокой инфляции, что сделало, в свою очередь, более привлекательным экспорт, также на ряде предприятий произошли забастовки.
В среду правительство Аргентины заморозило взимание налога с нефтяного сектора, чтобы предотвратить рост цен на топливо и наладить снабжение населения бензином.