МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Снятие ограничений на экспорт российского топлива пока не планируется, либерализация запрета будет возможна, когда появится излишек производимых объемов, сказал журналистам вице-премьер России Александр Новак. Правительство подготовит доклад по стабилизации цен на топливо

"Пока нет. Мы каждый раз на штабе рассматриваем", — ответил он на вопрос, не планируется ли в ближайшее время снятие ограничений на экспорт топлива из России.

Дальнейшая либерализация экспорта будет возможна, если для нее будут складываться подходящие условия. Например, "будет некуда девать дополнительные объемы производящиеся", добавил Новак.

Кроме того вице-препьер добавил, что правительство рассматривает все меры по стабилизации цен на зимнее дизтопливо, включая запрет экспорта керосина, но пока экстренные меры не требуются.

"Мы все эти меры, которые могут быть, рассматриваем. Мы считаем, что в настоящее время нет необходимости принимать каких-то экстренных мер", — ответил он на вопрос, нужны ли экстренные меры по стабилизации цен на зимнее дизтопливо, в том числе, запрет экспорта керосина.

Ранее в четверг, 2 ноября, президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 10 ноября доклад по стабилизации цен на топливо. Ответственным за это назвачен премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Позднее, 6 октября, утвердили дополнительные системные меры.

Позже, 6 октября, кабмин утвердил дополнительные меры. Среди них — возврат к выплатам по демпферу в полном объеме, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Также вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива — 50 тысяч рублей за тонну; повышены нормативы обязательных продаж на бирже бензина Аи-95 до 15%, дизтоплива — до 12,5%.

В конце октября Новак поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу с регионами по приведению мелкооптовых и розничных цен на бензин и дизтопливо к уровню не выше инфляции. Также нефтекомпаниям рекомендовано увеличить производство зимнего дизтоплива для внутреннего рынка "до индикативных уровней".