МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что поручил подготовить изменения в нормативную базу, устанавливающие требование продавать на российских заправках премиальное топливо только при наличии стандартного, более дешевого. Цены на АЗС не должны расти выше инфляции по итогам года, заявил Новак

"Я поручил, чтобы подготовили изменения в нормативную базу, устанавливающие требования на заправках продавать премиальное топливо только при наличии стандартного, чтобы был выбор у человека", — сказал он журналистам в кулуарах Международной выставки-форума "Россия".

"Да, это я поставил этот вопрос на совещании, потому что, когда начали разбираться по одной области, (где — ред.) говорят, высокие цены. Начали разбираться, а там высокие цены на премиальное дизтопливо. А обычного там нет, которое должно стоить дешевле", — объяснил вице-премьер.

В конце октября Новак заявил, что цены на дизельное топливо на отдельных автозаправках в России выше средних по стране, потому что АЗС продают только брендированное топливо с приставкой "экто" и "евро", но, по мнению Новака, потребителю необходимо предоставить выбор.