Новак поручил создать условия для продажи премиального топлива на АЗС в России
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что поручил подготовить изменения в нормативную базу, устанавливающие требование продавать на российских заправках премиальное топливо только при наличии стандартного, более дешевого.
"Я поручил, чтобы подготовили изменения в нормативную базу, устанавливающие требования на заправках продавать премиальное топливо только при наличии стандартного, чтобы был выбор у человека", — сказал он журналистам в кулуарах Международной выставки-форума "Россия".
"Да, это я поставил этот вопрос на совещании, потому что, когда начали разбираться по одной области, (где — ред.) говорят, высокие цены. Начали разбираться, а там высокие цены на премиальное дизтопливо. А обычного там нет, которое должно стоить дешевле", — объяснил вице-премьер.
В конце октября Новак заявил, что цены на дизельное топливо на отдельных автозаправках в России выше средних по стране, потому что АЗС продают только брендированное топливо с приставкой "экто" и "евро", но, по мнению Новака, потребителю необходимо предоставить выбор.
https://1prime.ru/gasoline/20231104/842175728.html