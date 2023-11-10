МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Ограничения на экспорт нефтепродуктов из России могут быть сняты, поскольку устранена главная причина дисбаланса экспортной и внутренней доходности поставок благодаря возврату к полным выплатам по топливному демпферу, сказал РИА Новости директор центра исследований в нефтегазовой сфере НИУ ВШЭ, заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин. В Госдуме объяснили возврат к прежним выплатам по топливному демпферу

"После возврата демпфера устранена главная причина дисбаланса экспортной и внутренней доходности поставок. Это позволяет снимать введенные ограничения, но делать это нужно, внимательно, "мониторя" рынок, чтобы своевременно выявлять потенциальный дефицит топлива и при необходимости принимать меры по обеспечению поставок в достаточных объемах", — сказал он.

Также, по словам собеседника агентства, Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) должна быть индикатором рынка. Так, рост биржевых цен — показатель меньшей привлекательности внутреннего рынка в сравнении с экспортом. Но причиной подорожания топлива также могут быть локальные дефициты, связанные как с "объективными причинами", так и с попытками монопольного воздействия на цены.

Повышение же биржевых цен темпами выше инфляции — это сигнал регуляторам, что рынку нужна донастройка. "В одних случаях можно ограничиться предупреждениями компаниям и согласованием ремонта нефтеперерабатывающих заводов, в других требуются более сложные решения, включая корректировку демпфера", — пояснил Кулагин.

Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Правительство РФ с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Позже, 6 октября, оно утвердило дополнительные меры. В том числе — возврат к выплатам по демпферу в полном объеме и снятие запрета на экспорт дизельное топлива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50% произведённого.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.