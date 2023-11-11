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2023-11-11T08:50:50+03:00
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2023
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Байден прокомментировал уровень цен на бензин в США
Бензин
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Несмотря на глобальный кризис и эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, цены на бензин в США снижаются, нужно продолжать инвестировать в нефтяные компании, заявил президент Джо... ПРАЙМ, 11.11.2023
энергетика, экономика, мировая экономика, новости, бензин, сша, бензин, ближний восток
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Несмотря на глобальный кризис и эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, цены на бензин в США снижаются, нужно продолжать инвестировать в нефтяные компании, заявил президент Джо Байден.
"Даже в момент глобального конфликта цены на бензин снизились на 1,6 доллара по сравнению с пиковыми значениями. Компаниям следует больше инвестировать, чтобы облегчить жизнь потребителям", — сообщил он в своем аккаунте в социальной сети Х.
Снижение мировых цен на нефть, обеспечивающее более дешевый бензин, эксперты объясняют тем, что конфликт в секторе Газа не затрагивает районы добычи и пути транспортировки углеводородов. Свою роль играют и ожидания снижения спроса на фоне провоцируемого властями торможения американской экономики.
Джо Байден подвергается резкой критике на фоне высокого уровня инфляции, которая за почти четыре десятка лет держалась на рекордных значениях, но теперь она постепенно снижается благодаря повышению ставок Федеральной резервной системой (ФРС).