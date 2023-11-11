МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Несмотря на глобальный кризис и эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, цены на бензин в США снижаются, нужно продолжать инвестировать в нефтяные компании, заявил президент Джо Байден. Бензин на российской бирже дешевеет после четырех сессий роста

"Даже в момент глобального конфликта цены на бензин снизились на 1,6 доллара по сравнению с пиковыми значениями. Компаниям следует больше инвестировать, чтобы облегчить жизнь потребителям", — сообщил он в своем аккаунте в социальной сети Х.

Снижение мировых цен на нефть, обеспечивающее более дешевый бензин, эксперты объясняют тем, что конфликт в секторе Газа не затрагивает районы добычи и пути транспортировки углеводородов. Свою роль играют и ожидания снижения спроса на фоне провоцируемого властями торможения американской экономики.

Джо Байден подвергается резкой критике на фоне высокого уровня инфляции, которая за почти четыре десятка лет держалась на рекордных значениях, но теперь она постепенно снижается благодаря повышению ставок Федеральной резервной системой (ФРС).