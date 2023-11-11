РИМ, 11 ноя — ПРАЙМ. Европейская линия на отказ от ископаемого топлива может грозить бедностью более 100 миллионам человек, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин. Байден прокомментировал уровень цен на бензин в США

"Линия ЕС, направленная на отказ от ископаемого топлива, несет в себе риск ввергнуть почти 100 миллионов человек в нищету в развивающихся странах. Многие даже в среднесрочной перспективе не имеют альтернативы ископаемому топливу, когда речь идет об обеспечении экономического роста и благосостояния населения", — заявил он в интервью итальянской газете la Repubblica.

По словам Вершинина, "бòльшая приверженность, особенно со стороны Запада", предоставлению финансовой помощи и передачи технологий для достижения климатических целей является катализатором конкретных действий по сокращению выбросов и адаптации к изменению климата.

"Развитые страны не в полной мере выполняют свои донорские обязательства. В этом мы видим, среди прочего, их попытку закрепить свое технологическое и экономическое превосходство", — заявил российский дипломат.

Говоря об обязательствах по достижению нулевого уровня выбросов, Вершинин подчеркнул, что российская сторона не считает реалистичными более амбициозные цели, чем установленные в рамках Парижских климатических соглашений.

"В сентябре 2021 года власти нашей страны поставили цель достичь экономики с нулевым уровнем выбросов не позднее 2060 года. Был дан четкий сигнал: Россия не уклоняется от достижения этой цели даже в более короткие сроки; мы готовы решить вопрос даже до 2060 года, но при условии, что перед нашим социально-экономическим развитием не будет препятствий", — сказал Вершинин.