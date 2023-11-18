МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Правительство сняло временный запрет на экспорт топлива из России, но эмбарго на железнодорожные перевозки дизеля все еще действует, сообщило издание "Коммерсант". Правительство отменило запрет на экспорт бензина

Как уточняет издание, подобное решение правительство объяснило необходимостью сохранения объемов зимнего дизтоплива внутри страны, так как оно, в отличие от летнего дизеля, перевозится только железнодорожным транспортом.

Что касается железнодорожных поставок бензина, то, как пишет издание, в декабре этим видом транспорта на экспорт через порты может быть направлено порядка 200-300 тысяч тонн топлива.

Ранее, 17 ноября, сообщалось, что правительство отменило введенный 21 сентября текущего года временный запрет на экспорт топлива из России. В Минэнерго подчеркнули, что за два месяца действия запрета на внутреннем рынке был создан профицит топлива.