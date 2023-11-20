МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива на заправках Москвы выросла за неделю, впервые с начала октября — на 14 копеек, до 62,02 рубля за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Цены на дизель в рознице в России чуть снизились

До этого цена не росла со 2 октября, когда была на уровне 62,07 рубля за литр. А в течение месяца — с 16 октября по 13 ноября — средняя стоимость дизтоплива не менялась совсем: она была в пределах 61,89 рубля за литр.

Дизельное топливо подорожало на 40 копеек на заправках "Лукойл ЦНП" и в сети АЗС "Лукойла" под брендом ЕКА. При этом цена незначительно снизилась только на заправках "Тебойла" — на 1 копейку.

В то же время средняя стоимость бензина Аи-92 на отчетной неделе впервые с 16 октября снизилась на 1 копейку, до 50,45 рубля за литр. Марка Аи-95 подешевела в среднем также на 1 копейку, до 55,93 рубля за литр. Бензин Аи-100 остался на том же уровне, что месяц назад — 69,46 рубля за литр в среднем. "Божественное вмешательство". Работник АЗС помог клиенту выиграть в лотерею

Биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Кабмин РФ ввел с 21 сентября запрет на экспорт нефтепродуктов. Позже, 6 октября, он частично отменил его. Послабления коснулись экспорта дизельного топлива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%.

Затем, 17 ноября, правительство России сняло запрет на экспорт бензина. При принятии соответствующего решения была учтена стабилизация цен на внутреннем рынке, поясняли в Минэнерго.