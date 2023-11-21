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https://1prime.ru/gasoline/20231121/842329147.html
Минэнерго не планирует полностью снимать запрет на экспорт дизтоплива
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Минэнерго России пока не планирует полностью снимать запрет на экспорт дизельного топлива из страны, такой вариант сейчас обсуждается по летнему дизтопливу, ограничения по зимнему... ПРАЙМ, 21.11.2023
энергетика, экономика, новости, бензин, россия, энергетика, запрет на экспорт топлива
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Минэнерго России пока не планирует полностью снимать запрет на экспорт дизельного топлива из страны, такой вариант сейчас обсуждается по летнему дизтопливу, ограничения по зимнему продолжат действовать, заявил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов.
"О полном снятии запрета на экспорт нефтепродуктов речи нет — снимать запрет на зимнее дизтопливо не планируем. По летнему — вопрос решается", — сказал он.
Биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Кабмин РФ ввел с 21 сентября запрет на экспорт нефтепродуктов. Позже, 6 октября, он частично отменил его. Послабления коснулись экспорта дизельного топлива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%.
Затем, 17 ноября, правительство России сняло запрет на экспорт бензина. При принятии соответствующего решения была учтена стабилизация цен на внутреннем рынке, поясняли в Минэнерго.