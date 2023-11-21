МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Минэнерго России пока не планирует полностью снимать запрет на экспорт дизельного топлива из страны, такой вариант сейчас обсуждается по летнему дизтопливу, ограничения по зимнему продолжат действовать, заявил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов. Минэнерго заявило о профиците бензина в России

"О полном снятии запрета на экспорт нефтепродуктов речи нет — снимать запрет на зимнее дизтопливо не планируем. По летнему — вопрос решается", — сказал он.

Биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Кабмин РФ ввел с 21 сентября запрет на экспорт нефтепродуктов. Позже, 6 октября, он частично отменил его. Послабления коснулись экспорта дизельного топлива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%.

Затем, 17 ноября, правительство России сняло запрет на экспорт бензина. При принятии соответствующего решения была учтена стабилизация цен на внутреннем рынке, поясняли в Минэнерго.