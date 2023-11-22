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2023
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Запрет на экспорт дизтоплива снимут в скором времени, заявил Новак
Бензин
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Решение о полном снятии запрета на экспорт дизельного топлива из страны может быть принято в скором времени, сказал вице-премьер РФ Александр Новак. "На сегодняшний день рынок... ПРАЙМ, 22.11.2023
энергетика, новости, бензин, александр новак, дизельное топливо, экспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Решение о полном снятии запрета на экспорт дизельного топлива из страны может быть принято в скором времени, сказал вице-премьер РФ Александр Новак.
"На сегодняшний день рынок сбалансирован, цены стабилизированы. В ближайшее время, я думаю, что будут приняты решения и об отмене (полного запрета — ред.) экспорта дизельного топлива. Поскольку сейчас рынок наполнен", — сказал он, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. В начале октября меры были скорректированы, в частности, был снят запрет на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%.