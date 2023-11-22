МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Решение о полном снятии запрета на экспорт дизельного топлива из страны может быть принято в скором времени, сказал вице-премьер РФ Александр Новак. ФАС открыла дела из-за завышения цен на дизтопливо в ЯНАО и ХМАО

"На сегодняшний день рынок сбалансирован, цены стабилизированы. В ближайшее время, я думаю, что будут приняты решения и об отмене (полного запрета — ред.) экспорта дизельного топлива. Поскольку сейчас рынок наполнен", — сказал он, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. В начале октября меры были скорректированы, в частности, был снят запрет на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%.