МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду опустилась сразу на 3%, следует из материалов торгов. Эксперт рассказал, чего не хватает для снижения цен на бензин

Цена бензина марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за среду снизилась на 3,14%, до 47 661 рубля за тонну, Аи-95 — на 2,9%, до 50 122 рублей. Таким образом, цены вернулись к уровню уровня середины апреля. Тогда стоимость Аи-92 была в пределах 46-48 тысяч рублей за тонну, а Аи-95 — 51-52 тысяч, затем стали расти рекордными темпами вплоть до конца сентября.

Летнее дизельное топливо за торговый день также подешевело после нескольких дней роста цены. Его стоимость снизилась на 1,1%, до 56 489 рублей за тонну. Снизилась цена и на другие виды дизтоплива: межсезонное подешевело на 0,92%, до 56 225 рублей за тонну, зимнее — на 0,68%, до 69 304 рублей.

Цена мазута по итогам торгов среды поднялась на 4,76%, до 16 184 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 1,93%, до 35 975 рублей за тонну, авиакеросин — на 4,26%, до 81 096 рублей.

Биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Кабмин РФ ввел с 21 сентября запрет на экспорт нефтепродуктов. В начале октября меры были скорректированы, в частности, был снят запрет на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%.

Затем, 17 ноября, кабмин России снял запрет на экспорт бензина. При этом по-прежнему сохраняется запрет на экспорт для поставок дизтоплива железнодорожным транспортом. Однако во вторник глава Минэнерго России Николай Шульгинов сообщил, что министерство обсуждает вопрос полного снятия запрета на экспорт летнего дизельного топлива. Также ранее в среду вице-премьер РФ Александр Новак не исключил, что такое решение может быть принято уже в скором времени.