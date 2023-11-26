МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Коррекция мировых цен на топливо способствует их снижению и в России, так как поставки на внутренней рынок стали выгоднее экспорта, таким мнением поделился с РИА Новости старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин. Эксперт рассказал, когда могут снять ограничения экспорта топлива

"Дополнительным фактором, способным оказать поддержку рынку, является продолжающаяся коррекция топливных цен на глобальных рынках. Так, за последние несколько месяцев на домашнем рынке сформировалась существенная премия к так называемой "экспортной альтернативе", что делает поставки топлива за рубеж менее выгодными, чем внутренние продажи", — сказал он.

По словам собеседника агентства, основной причиной стабилизации топливного рынка РФ стало улучшение его экономической конъюнктуры. Сейчас средняя маржинальность оптовой торговли по дизельному топливу оценивается выше 4 000 рублей на тонну, а по бензину марки Аи-92 — 3 000 рублей. Кроме того, внутренний рынок сбалансирован и с точки зрения насыщения нефтепродуктами.

"За счет введенных ограничений правительству удалось сформировать значительную резервную позицию — более 5 миллионов тонн запасов топлива. Это, вкупе с уверенным восстановлением маржи переработки, и выступает гарантом долгосрочной стабильности на оптовом рынке", — считает Блохин.

Эксперт также отметил позитивную динамику цен в мелком опте и в розничном сегменте. В ноябре маржинальность мелкооптовой торговли плавно переходит в розницу, убыточность которой существенно снизилась за последние несколько недель.

Биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Правительство с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. В начале октября меры были скорректированы, в частности, был снят запрет на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%.

Затем, 17 ноября, кабмин снял запрет на экспорт бензина. А через несколько дней правительство решило отменить и запрет на экспорт летнего дизельного топлива. За время действия ограничений его запасы в стране выросли на 14%, до 3,2 миллиона тонн, сообщало Минэнерго. Запасы бензина, по данным министерства, сейчас составляют около 2 миллионов тонн.