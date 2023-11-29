МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Российская нефтеперерабатывающая отрасль в октябре 2023 года нарастила производство бензина на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,4 миллиона тонн, а в январе-октябре увеличила выпуск на 3,1%, до 36,2 миллиона тонн, сообщает Росстат. Узбекистан начал импорт российского бензина в рамках межправсоглашения

"Автомобильного бензина в октябре выпущено 3,4 миллиона тонн, что на 5,5% больше, чем в октябре 2022 года, и на 0,7% больше, чем в сентябре 2023 года. За январь-октябрь 2023 года производство автомобильного бензина выросло по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 3,1%, составив 36,2 миллиона тонн", — говорится в сообщении ведомства по итогам октября.

Дизельного топлива в октябре было произведено 6,7 миллиона тонн, что на 8,2% меньше, чем в октябре 2022 года, и на 2,4% меньше, чем в сентябре 2023 года. За десять месяцев года дизеля произведено 73,1 миллиона тонн, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Выпуск сжиженного пропана и бутана в октябре составил 1,6 миллиона тонн, что на 8,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года, и на 13,1% больше, чем в сентябре 2023 года. Выпуск сжиженного пропана и бутана за январь-октябрь вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,3%, составив 14,7 миллиона тонн.

Мазута в октябре было произведено 3,8 миллиона тонн — на 10,1% больше, чем в октябре прошлого года, и на 3,6% больше, чем в сентябре текущего. Выпуск мазута за десять месяцев увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,3%, составив 34,8 миллиона тонн.

Правительство РФ с 21 сентября ввело запрет на экспорт нефтепродуктов. В начале октября меры были скорректированы, в частности был снят запрет на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Затем, 17 ноября, кабмин снял запрет на экспорт бензина. А через несколько дней он отменил запрет и на экспорт летнего дизельного топлива. За время действия ограничений его запасы в стране выросли на 14%, до 3,2 миллиона тонн, сообщало Минэнерго.