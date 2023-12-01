МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Нормативы обязательных продаж автомобильного топлива на бирже в России повышены с пятницы для стабилизации внутреннего рынка: минимальная доля продажи бензина Аи-95 увеличивается до 15% с 13% от общего объема производства, дизельного топлива — до 12,5% с 9,5%. Понижена ставка пошлины на экспорт нефти из России

Как ранее поясняли в правительстве, продажа на бирже части топлива, производимого российскими нефтяниками, дает независимым автозаправкам возможность приобретать его по рыночным ценам. Такой подход снижает риски монопольного ценообразования, так как доминирующие участники рынка обладают собственной сетью заправок. Изменения позволят повысить гарантированный объем предложения топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, заключенных на конкурентных условиях.

Биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизтоплива. Затем, 6 октября, был принят ряд дополнительных системных мер.

Среди них в том числе было увеличение минимальной доли продаж бензина и дизтоплива на бирже. Минэнерго РФ не исключало дальнейшего увеличения норматива при необходимости. Однако некоторые нефтекомпании не видят в этом целесообразности. По словам главы "Газпром нефти" Александра Дюкова, трейдеры зачастую покупают топливо через биржу, но затем отказываются от его получения. Таким образом они вносят "ненужные коррективы" в плановую работу нефтеперерабатывающих заводов и сбытовых предприятий вертикально-интегрированных нефтяных компаний.

Среди других мер правительства — возврат к выплатам по демпферу в полном объеме и снятие запрета на экспорт дизельного топлива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее половины этого сырья. Также вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива — 50 тысяч рублей за тонну.

Уже 17 ноября кабмин снял запрет на экспорт бензина. А через несколько дней правительство решило отменить и запрет на экспорт летнего дизельного топлива. За время действия ограничений его запасы в стране выросли на 14%, до 3,2 миллиона тонн, сообщало Минэнерго.