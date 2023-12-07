МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) продолжает снижение уже 13-й торговый день подряд, а в четверг опустилась ниже 43 тысяч рублей за тонну, до уровня февраля текущего года, следует из материалов торгов. Выпуск бензина в России в октябре вырос более чем на пять процентов

Стоимость бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за четверг упала на 2,42%, до 42 513 рублей за тонну. Последний раз Аи-92 на бирже стоил меньше 43 тысяч рублей в конце февраля. Продолжил дешеветь и бензин Аи-95: его стоимость снизилась на 1,75%, до 46 614 рублей за тонну.

Цена на летнее дизельное топливо снизилась на 1,73%, до 53 203 рублей за тонну, на межсезонное — на 1,21%, до 52 368 рублей. В то же время стоимость зимнего дизтоплива поднялась на 0,61% — до 69 664 рублей за тонну.

Цена мазута по итогам торгов четверга упала на 2,61%, до 14 484 рублей за тонну, сжиженных углеводородных газов (СУГов) — на 3,18%, до 23 408 рублей.

Биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. В начале октября меры были скорректированы, в частности, был снят запрет на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%.

Затем, 17 ноября, кабмин снял запрет на экспорт бензина. А через несколько дней правительство решило отменить и запрет на экспорт летнего дизельного топлива. Общие запасы нефтепродуктов в РФ сейчас составляют более 5 миллионов тонн, сообщало Минэнерго.