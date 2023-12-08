МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю упала на 7,8%, до уровня конца февраля — ниже 42 тысяч рублей за тонну, следует из материалов торгов. Биржевые цены бензина Аи-92 упала до уровня прошлой зимы

Неделей ранее цена на Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России составляла 45 145 рублей за тонну. Сегодня же по сравнению с предыдущим торговым днем стоимость этой марки снизилась на 2,07%, до 41 632 рублей за тонну, Аи-95 — на 0,59%, до 46 340 рублей.

Цена на летнее дизельное топливо в пятницу выросла на 0,69%, до 53 569 рублей за тонну, на межсезонное — на 0,39%, до 52 572 рублей. В то же время стоимость зимнего дизтоплива опустилась на 0,62% — до 69 231 рубля за тонну.

Цена мазута по итогам торговой сессии выросла на 1,67%, до 14 726 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 9,31%, до 21 229 рублей.

Биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Кабмин с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. В начале октября меры были скорректированы, в частности, был снят запрет на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%.

Затем, 17 ноября, кабмин снял запрет на экспорт бензина. А через несколько дней правительство решило отменить и запрет на экспорт летнего дизельного топлива. Общие запасы нефтепродуктов в РФ составляют более 5 миллионов тонн, сообщало в конце ноября Минэнерго.