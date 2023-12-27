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2023-12-27T15:44:00+03:00
2023
https://1prime.ru/gasoline/20231227/842687877.html
СМИ назвали объем выплат российским нефтяникам для сохранения цен на бензин
Бензин
Новости
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Демпферные выплаты российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) за поставки на внутренний рынок по итогам 2023 года могут достичь 1,7 триллиона рублей против 2,15 триллиона... ПРАЙМ, 27.12.2023
энергетика, новости, бензин, россия, нпз, топливный демпфер
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Демпферные выплаты российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) за поставки на внутренний рынок по итогам 2023 года могут достичь 1,7 триллиона рублей против 2,15 триллиона рублей годом ранее, сообщает "Коммерсантъ".
По данным издания, в декабре размер компенсации равен 16,4 тысячи рублей за тонну бензина и примерно 21,6 тысячи рублей за тонну дизтоплива. Reuters оценивает суммарный объем выплат по демпферу в 160 миллиардов рублей, что на 30 миллиардов меньше в сравнении с прошлым месяцем.
Демпферный механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива. Индикативная цена в 2023 году составляет 56 900 рублей за тонну для бензина и 53 850 рублей для дизтоплива.