МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Демпферные выплаты российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) за поставки на внутренний рынок по итогам 2023 года могут достичь 1,7 триллиона рублей против 2,15 триллиона рублей годом ранее, сообщает "Коммерсантъ".

Буэнос-Айрес.

Цены на бензин в Аргентине выросли на 37 процентов, сообщили СМИ

По данным издания, в декабре размер компенсации равен 16,4 тысячи рублей за тонну бензина и примерно 21,6 тысячи рублей за тонну дизтоплива. Reuters оценивает суммарный объем выплат по демпферу в 160 миллиардов рублей, что на 30 миллиардов меньше в сравнении с прошлым месяцем.

Демпферный механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива. Индикативная цена в 2023 году составляет 56 900 рублей за тонну для бензина и 53 850 рублей для дизтоплива.